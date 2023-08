Bu gün Gürcüstanda Şovi kurort zonasında baş verən təbii fəlakətlə əlaqədar olaraq matəm günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün ölkə boyu dövlət bayraqları endirilib.

Xatırladaq ki, avqustun 3-ü Şovidə baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 18 nəfər həlak olub. Hazırda 18 nəfərin axtarışları davam etdirilir. Onlardan 7-si uşaqdır.

