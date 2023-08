Bu bürclər üzünüzə gülə-gülə zərər verə bilər

Avqust ayında bəzi bürclər qəzəbləri ilə ön plana çıxacaq. Yaranmış bu vəziyyət bürcləri hörmətdən sala bilər.

Metbuat.az avqust ayında üsyan bayrağını qaldıracaq 3 bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Qoç bürcləri önümüzdəki həftələrdə diqqətli olmalıdır. Xüsusilə maliyyə məsələlərində və şəxsİ münasibətlərdə çətinlik çəkəcəkləri üçün qəzəbli ola bilərlər.

Buğa bürcü böyükləri ilə münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməlidir. Daşınmaz əmlak arzusunda olan Qoçlar isə ani dəyişikliklərlə qarşılaşa bilərlər.

Avqustun ikinci həftəsində Əkizlər bürcü bütün münasibətlərində diqqətli olmalıdırlar. Təkbətək insanlarla qarşılıqlı işgüzarlıq üçün çox əlverişli ay deyil. Bu onların nüfuzuna xələl gətirə bilər.

