Salaha bu klubdan fantastik təklif

"Liverpul"un ulduzu Məhəmməd Salahın meneceri futbolçusunun Səudiyyə Ərəbistanından fantastik təklif alması ilə bağlı iddialara cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meneceri təklifin olduğu barədə iddiaları təkzib etməyib. Lakin o bildirib ki, futbolçunun klubdan ayrılmaq fikir olsaydı klubu ilə yeni müqavilə imzalamazdı. Onun sözlərinə görə, Məhəmməd Salah müqaviləsinə sadiq qalacaq.

Qeyd edək ki, “Əl-İttihad” klubunun Məhəmməd Salah üçün “Liverpul” 60 milyon avro təklif etdiyi iddia edilir. İddialara görə, “Əl-İttihad” Salahın özünə iki illik müqavilə üçün 180 milyon avro təklif edib.

