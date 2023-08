Rusiyadan Türkiyəyə 2 kiloqramlıq qızıl zənciri keçirməyə çalışan Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Vnukovo hava limanında 32 yaşlı Ermənistan vətəndaşı zənciri üzərində keçirməyə cəhd etsə də, onun hava şəraitinə uyğun geyinməməsi polislərin diqqətini çəkib. Məlum olub ki, zəncirin real qiyməti 9 milyon rubldur.

həmin Ermənistan vətəndaşı həbs edilib.

