Ramiz Ələkbərova BMT-də yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ

BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreş qurumun azərbaycanlı rəsmisi, təşkilatın Əfqanıstanda Yardım Missiyasında (UNAMA) Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini, eyni zamanda, BMT-nin rezident və humanitar əlaqələndiricisi Ramiz Ələkbərovu yeni vəzifəyə təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ bürosuna BMT baş katibinin mətbuat katibinin müavini Fərhan Haq məlumat verib.

O bildirib ki, R.Ələkbərov beynəlxalq təşkilatın Efiopiyadakı rezident əlaqələndiricisi vəzifəsinə təyin olunub. F.Haq əlavə edib ki, BMT baş katibi R.Ələkbərova bölgədə təşkilatın humanitar məsələlər üzrə əlaqələndiricisi vəzifəsini də həvalə edib.

Qeyd edək ki, R.Ələkbərov ötən üç il ərzində BMT-nin Əfqanıstandakı fəaliyyəti müddətində uğurlu işi, defakto hakimiyyətlə əfqan qadınların və qızların hüquqlarının bərpası üçün mübarizəsi və bölgədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq jurnalistləri məlumatlandırması ilə yadda qalıb. O, daha öncələr BMT-nin Əhali Fondunun Ərəb Dövlətləri üzrə Regional Bürosunun regional direktorunun müavini (2014–2015) və Cənubi Sudandakı Ofisinin rəhbəri (2010) vəzifələrində çalışıb. R.Ələkbərov 2020-ci ilin fevral ayından iyul ayına qədər UNFPA-da İdarəetmə üzrə İcraçı direktorun müavini və Baş katibin köməkçisi vəzifələrində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.