Bakıda 420 manatlıq lotereya bileti oğurlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, avqustun 8-də paytaxtın Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi ərazisində lotereya satışı məntəqələrinin birindən 420 manat dəyərində lotereya bileti oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Vəli Salmanov Qaradağ Rayon Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq 10-cu Polis Şöbəsinə təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

