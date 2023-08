Avropada təbii qazın birja qiymətləri ticarətin açılışından sonra 0,3 % aşağı düşüb.

Metbuat.az Londonun “ICE Futures” birjasına istinadən xəbər verir ki, Avropanın ən likvid habı olan TTF-də (Niderland) qazın sentyabr fyuçerslərinin qiyməti günə 357,5 ABŞ dolları ilə (+1,2 %) başlasa da, sonradan 352,4 ABŞ dollarına (-0,3 %) qədər azalıb.

Dinamika əvvəlki ticarət günü qeydə alınmış hesablaşma qiymətinə (1000 kubmetr üçün - 353,3 ABŞ dolları) əsasən hesablanır.

