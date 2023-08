NASA-dan XƏBƏRDARLIQ: Təhlükəli asteroid Yerə yaxınlaşır

ABŞ Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsinin məlumatına görə, Yerin orbitindən təhlükəli asteroid keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, NASA-nın məlumatına görə, asteroid avqustun 23-də Yerə təxminən 6 milyon km məsafədə yaxınlaşacaq.

Qeyd edək ki, Yerə 7,5 milyon km yaxınlaşan kosmik obyektlər potensial təhlükəli sayılır. Asteroid 6037 avqustun 23-də Bakıvaxtı ilə saat 10:18-də minimum 6,1 milyon km məsafədə yaxınlaşacaq. Bununla o, Yerin orbitini keçəcək. Asteroidin diametri 430-960 m, sürəti 14,3 km/s-dir.

