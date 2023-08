Almaniya Ukraynaya 25 ədəd "Leopard 1A5" tankı tədarük edəcək.

Metbuat.az Almaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, tanklar əvvəllər elan edilmiş hərbi texnika tədarükünə əlavə olaraq Kiyevə göndəriləcək.

