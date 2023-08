İrandakı Səudiyyə Ərəbistanı səfirliyi 3 gün əvvəl işini bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, martın 10-da Pekində İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında keçirilən görüşdə tərəflər diplomatik münasibətləri bərpa etmək və səfirliklərini açmaq barədə razılığa gəlmişdilər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.