Şimal kanalını 12 saata üzdü: Tarixə damğasını vuran türk qadın kimdir?

Türkiyənin 22 yaşlı üzgüçüsü Aysu Türkoğlu Şimali İrlandiya ilə Şotlandiya arasında Şimal Kanalını üzərək keçən ilk türk qadın və ən gənc türk idmançı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə ilə Fransa arasında La-Manş boğazını 16 saat 28 dəqiqəyə keçən Aysu Türkoğlu üzərək 40 kilometrlik Şimal Kanalını 11 saat 48 dəqiqə 19 saniyəyə keçib.

Şimali İrlandiyanın Banqor şəhərindən yerli vaxtla saat 05:45-də üzməyə başlayan gənc idmançını delfinlər müşayiət edib. 22 yaşlı Aysu Türkoğlu Türkiyənin Bodrum şəhərində doğulub. Aysu Ege Universitetinin İdman Elmləri Fakültəsinin tələbəsidir. Türkoğlu 15 ildir peşəkar üzgüçülüklə məşğul olur.

Məlumat üçün bildirək ki, Aysu boğazda üzən zaçan havanın temperaturu 14 dərəcə, suyun hərarəti isə 13.7 dərəcə selsi olub.

