İrəvanın Abelyan küçəsində bir nəfər avtobusun yan şüşəsinə atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Ermənistan-a polisin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



"Hadisə saat 13:15 radələrində baş verib. Zəng edən şəxs onun idarə etdiyi avtobus istiqamətində atəş açıldığını deyib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi araşdırılır", - polisdən bildirilib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.