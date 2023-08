Məşhur Xalq artisti Emin Ağalarov oğlanları Əli və Mikayılla olanfotolarını yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, övladlarının uşaqlıq şəkillərini paylaşaraq bunları yazıb:

"14 il, bir göz qırpımında keçdi".



