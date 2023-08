Dünən Xankəndi-Kərkicahan-Xəlfəli yolunda Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə separatçıların döyüş postlarına dəstək vasitələrinin ötürülməsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Caliber" məlumat yayıb.

