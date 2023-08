Yaponiyanın şimalındakı Hokkaydo sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib .

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Geoloji Xidməti (USGS) 5,8 bal gücündə olan zəlzələnin episentrinin Hokkaydo olduğunu açıqlayıb. Təbii fəlakət yerin 39,3 kilometr dərinliyində baş qeydə alınıb. Zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilməyib.

