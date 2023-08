Bu bürcdən hamı məsafə saxlayır - SƏBƏB

Astrologiya bir çox insanın həyatına böyük təsir göstərir. Çünki bəzi insanlar bürclərə inanır və ona uyğun davranır. Xüsusilə, sevgi, dostluq və iş həyatlarında bəzi bürclərdən uzaq durmağa çalışırlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə bu kriteriyalardan fərqli olaraq sevilməyən bürc açıqlanıb.

Belə ki, uzun araşdırmalardan sonra məlum olub ki, ən sevilməyən bürc Əkizlər bürcüdür.

Bu bürcün nümayəndələri kifayət qədər enerjili və pozitiv olsalar da, cəmiyyət tərəfindən süni, qərarsız və çox danışan kimi görünürlər.

Əkizlərin dəyişkən qərarları və əhval-ruhiyyəsi insanlarda yorucu təsir bağışlayır.

