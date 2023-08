"Whatsapp"da yeni funksiya aktiv olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq istifadəçilər video zənglər zamanı ekranlarını bölüşə bilirlər.

Belə ki, "ekran paylaşma" düyməsi istifadəçilərə video zənglər zamanı ekranlarında olan məzmunu qarşılıqlı olaraq paylaşmağa imkan verir. Yəni düymə aktiv olan zaman qarşı tərəf ekran paylaşımı ilə telefonda etdiklərinizi görə biləcək.

