Qanunsuz erməni quldur dəstələrinin üzvləri Qarabağ iqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinə müxtəlif artilleriya qurğuları və hərbi texnika toplayır, burada atəş mövqeləri hazırlayırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Caliber" məlumat yayıb.

