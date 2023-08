"İnter Mayami"nin "Şarlotta"ya 4:0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda Lionel Messinin qolu müzakirələrə səbə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandasının 4-cü qolunu vuran Lionel Messinin müdafiəçilər tərəfindən təqib olunmaması gündəm olub. Messinin topsuz rahat qaçdığı, onun hərəkət zonasında müdafiəçinin olmaması diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.