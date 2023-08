Azərbaycan və Pakistan Anlaşma Memorandumu imzalayacaq

Azərbaycan Auditorlar Palatası və Pakistanın Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutu (ICAP) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanacaq.

Metbuat.az bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu məsələ qurumun Şurasının videokonfrans formatında keçirilmiş növbəti iclasında müzakirə edilib.

İclasda həmçinin 2022-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi, Palatada 2023-cü ilin I yarısında keçirilmiş tədbirlərdə (konfrans, simpozium, “dəyirmi masa”, seminar və ustad dərsləri) Palata üzvlərinin iştirakının monitorinqi, Palata ilə İsrailin Sertifikatlaşdırılmış İctimai Mühasiblər İnstitutu (ICPAI) arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanmasına dair bu il iyulun 28-də keçirilmiş tədbirin nəticələri, Azərbaycanda auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan nəzərdən keçirilib.

