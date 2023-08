Şəhidin anasına son dəfə dediyi sözlər hamını duyğulandırdı - FOTO

9 avqustda Türkiyə Ordusunun İraqda keçirdiyi "Pençe-Kilit" əməliyyatında şəhid olan Fatih Uğur Altınbaşın anasına dediyi sözlər hər kəsi duyğulandırıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bu barədə şəhidin anası vida mərasimində danışıb:

"Çox böyük və qürürlu bir kədərdir. Həm bir ananın yaşamaq istəmədiyi, həm də yaxşı ki, yaşadım dediyim vəziyyətdir. Oğlum çox yaxşı uşaq idi. Şəhid olduğu gündən bir gün əvvəl danışmışdıq. Dedim ki, istefa et, gəl evə. Dedi ki, olmaz, şərəfli bir peşəm var, məqsədim şəhid olmaqdır".

