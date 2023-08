Sosial şəbəkələrdə “Nikosayağı” adı ilə tanınan bloger Nicat Mütəllimovn törətdiyi yol qəzasında ölən şəxsin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən bildirir ki, qəzada həlak olan Gəncə şəhər sakini 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədov Ruslan Şahin oğludur.

Qeyd edək ki, o, tanınmış iş adamı Şahin Məmmədovun oğludur.

