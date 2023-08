Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış bloger “Nikosayağı” adı ilə tanınan Nicat Mütəllimov ağır yol qəzası törədib.

Metbuat.az bildirir ki, həmin qəzanın baş vermə anının görüntüləri yayılıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.