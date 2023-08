2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana 890 milyon ABŞ dolları məbləğində pul baratları daxil olub.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 44,5 % və ya 714 milyon milyon ABŞ dolları azdır.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana 1 milyard 604 milyon ABŞ dollar məbləğində pul baratları daxil olub.

