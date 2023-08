Messi qolları sıralayır: 30 metrdən fərqləndi - VİDEO

Lionel Messi "İnter Mayami"də növbəti qolunu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi MLS + MX Liqa Kubokunun yarımfinalında "Filadelfiya Union"a qarşı matçda komandasının 2-ci qolunun müəllifi olub. O, 30 metrdən qapıya yol tapıb. Beləliklə o, Amerika təmsilçisində ümumilikdə 9-cu (6 oyuna) qolunu vurub və klubun bombardirlər siyahısında 3-cü pilləyə yüksəlib.

"Filadelfiya Union"- "İnter Mayami" - 1:4

Qollar: Bedoya, 73 (1:0), Martines, 3 (1:1), Messi, 20 (1:2), Alba, 45+3 (1:3), Ruis, 84 (1:4)

Bu qələbə ilə "İnter Mayami" yarımfinala yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.