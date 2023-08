Milli Qəhrəmanın oğlu ASCO-nu məhkəməyə verib? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Bəzi Kütləvi İnformasiya Vasitələrində Milli Qəhrəman Salatın Əsgərovanın oğlu Ceyhun Əsgərovun "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini (ASCO) məhkəməyə verməsi barədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı ASCO-nun İctimaiyyətlə əlaqələr departamentindən açıqlama verilib:

"Bununla əlaqədar bildiririk ki, sözügedən məlumat əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir.

Media nümayəndələrindən xahiş edirik ki, sensasiya naminə reallığı əks etdirməyən məlumatların gələcəkdə yayılmaması, habelə bu kimi halların təkrarlanmaması məqsədilə həmin məlumatı dərc etməzdən əvvəl informasiyanın düzgünlüyünü ASCO-nun İctimaiyyətlə əlaqələr departamenti ilə dəqiqləşdirəsiniz".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.