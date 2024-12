​Bu yaşdan sonra pivə içməyin

Bəzi insanlar pivə və bəzi digər spirtli içkilərin sinir hüceyrələri üçün faydalı xüsusiyyətlərə malik olduğuna inanırlar, lakin elm bunun əksini deyir. Köpüklü içkinin içilməsi yaşlandıqda Alzheimer xəstəliyinə tutulma riskini artıra bilər.

Metbuat/az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, demensiya üzrə ekspert xəbərdarlıq edib.

Amerikalı nevroloq Riçard Restakın fikrincə, yaşı 65-dən yuxarı olan insanlar alkoqoldan tamamilə imtina etməlidirlər.

"Alkoqol çox zəif neyrotoksindir və sinir hüceyrələri üçün yaxşı deyil", - doktor Restak "Yaddaşın tam bələdçisi: zehninizi gücləndirən elm" kitabında yazır.

Nevroloq qeyd edib ki, insanların neyronların qorunmasının kritik olduğu bir mərhələdə alkoqoldan imtina etməsi vacibdir. O, 65 yaşında demensiyanın inkişaf riskinin 5 dəfə artdığını və bu rəqəmin hər beş ildən bir artmaqda davam etdiyini vurğulayıb.

Britaniyanın Alzheimer's Society Xeyriyyə Cəmiyyətinin araşdırması nəticəsində məlum olub ki, həddindən artıq spirtli içki qəbul etmək demensiyanın inkişaf riskini artırır. Alimlər deyirlər ki, indi pivə içməyən insanlar gələcəkdə bunu etməməlidirlər.

Milanın Bikokka Universitetinin tədqiqatçıları müəyyən ediblər ki, sərxoşedici pivə demensiya inkişaf riskini azalda bilər, ancaq ölçülü şəkildə istehlak edildikdə.

Alzheimer xəstəliyinə səbəb ola biləcək beyin zülallarının yığılmasının qarşısını almaq üçün pivədə olan dörd ümumi növ hop çiçəyi ekstraktını sınaqdan keçiriblər. Sınaqlarda alimlər hüceyrələr ətrafında beta-amiloid zülallarının yığılmasının qarşısını ala biliblər.

Bununla belə, tədqiqatçılar qocalıqda pivə və digər spirt içməyi məsləhət görmürlər. Onlar xəbərdarlıq ediblər ki, bu cür içkilər sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər.

Qeyd edilir ki, bir çox elm adamları həddindən artıq spirtli içki qəbulunu demensiyanın inkişaf riski ilə əlaqələndirirlər. Onlar bunun Vernike-Korsakov sindromunun inkişafına da səbəb ola biləcəyini vurğulayıblar. Bu, iki pozğunluğu birləşdirən qeyri-adi amneziya formasıdır: kəskin qarışıqlıq və Korsakov sindromu adlanan uzunmüddətli amneziya növü.

