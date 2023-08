Arıqlamaq üçün 4 qızıl qayda

Arıqlama üsulları insandan insana dəyişir, bir şəxsdə effektli olan üsul, digərində olmaya bilər. Lakin mütəxəssislərin arıqlamaq istəyən insanlar üçün tövsiyə etdiyi 4 faydalı üsul mövcuddur.

Bol tərəvəz yeyin

Tərəvəzlərin kalorisi az olsa da, insanda toxluq hissi yaradır. Vitamin və minerallarla zəngin olan tərəvəzlər çox yeməyin də qarşısını alır.

Kalori sərfiyyatını artırın

Bunun üçün fiziki hərəkətləri artırmalısınız. Bu, zamanla arıqlamağınıza səbəb olan enerji disbalansını yaradacaq.

Karbohidratlardan uzaq durun

Arıqlamaq üçün əsas yollardan biri karbohidratlı qidaların qəbulunu azaltmaqdır. Bu qidalar dadlı olsa da, sizin üçün zərərlidir.

Yağsız proteinləri seçin

Məsələn, balıq yeyə bilərsiniz. Bu qidalar digər yağlı qidalara nisbətən daha az kaloriyə sahibdirlər.

