Türkiyənin məşhur "Çocuklar Duymasın" sitkomunda əsas rollardan olan "Duygu" obrazını canlandıran aktrisa Ayşecan Tatarinin son halı hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri aktrisanın fotolarına “Qocalmısan”, “Sənə nə olub?”, kimi şərhlər yazıb. Aktrisa fotolarına yazılan rəylərdən narahat olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Edip Tepeli ilə ailə quran Ayşecan Tatarının bir qızı var.

Onun son görüntülərini təqdim edirik:

