Son bir həftədə Türkiyə 67 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, bir il ərzində zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı 1062 olub. 2015-ci ildən bəri zərərsizləşdirilən terrorçuların ümumi sayı 38 405 nəfər olub

