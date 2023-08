Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Moskvaya uçmaq istəyərkən hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən məhv edilib.

Metbuat.az əbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin teleqram kanalında yazıb:

"Bu gecə hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskvaya uçmaq istəyən pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. PUA-nın qalıqları “Eksposentr” zonasına düşüb, binaya ciddi ziyan dəyməyib. İlkin məlumata görə, zərərçəkən yoxdur. Şəhərin fövqəladə hallar xidmətləri hadisə yerində işləyir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.