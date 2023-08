Nicat Şakirlinin həyat yoldaşı ağız qəzada vəfat edən Ruslan Məmmədovla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə şəxsi instagram hesabında post paylaşıb.

Paylaşımda deyilir:

"Bu həyatda ən acı günləri yaşayırıq. Tək Allah bilir ki, biz dost yox, Ruslanı bir qardaş kimi, əmi kimi ailəmizdən biri olaraq itirdik. Mən əminəm ki, iki qardaş da istəməzdi ki, vidalaşsınlar. Allah sənə rəhmət eləsin, qardaşım. Ailənə və bizə səbr versin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.