Xəbər verdiyimiz kimi “Qarabağ” klubu UEFA Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Finlandiyanın “HİK” komandası ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ” 2-1 hesabı ilə qələbə qazanaraq pley-offa vəsiqə qazanıb.

