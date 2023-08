NATO-dan Türkiyənin ilk qadın admiralı barədə açıqlama

Ali Hərbi Şuranın qərarları çərçivəsində Türkiyənin ilk qadın admiralı ünvanını alan Gökçen Fırat barədə NATO-dan diqqətçəkən açıqlama gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir ki, Gökçen Fıratın mövqeyi alyansın dəniz əməliyyatları və təlimlərinin müvəffəqiyyəti üçün çox vacibdir. Açıqlamada Kontr-admiral Fıratın əvvəl Norveçdəki NATO Müştərək Müharibə Mərkəzində də xidmət etdiyinə diqqət çəkilib.

Qeyd edək ki, Gökçen Fırat Müttəfiq Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığının Böyük Britaniyadakı “Northwood” bazasında da xidmət edir. O NATO Media Mərkəzi, Böyük Britaniyadakı NATO Müttəfiq Dəniz Komandanlığında əməliyyatlar üzrə komandan müavini vəzifəsini də icra edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.