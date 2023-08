Uşaqlar arasında yeni virus yayılıb - Nazirlikdən XƏBƏRDARLIQ

Bu gün Azərbaycanda uşaqlar arasında yeni virus yayılıb, qızdırma, öskürək kimi əlamətlərlə müşahidə olunur.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr Əkbər Quliyev son zamanlarda uşaqlar arasında adenovirus yoluxmalarına rast gəlindiyini deyib.

Onun sözlərinə görə, bu, üst tənəffüs yolunu tutan virusdur.

“Virus yüksək temperatur, əvvəl quru, daha sonra isə bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunur. 5-6 gündən sonra əlamətlər yavaş-yavaş azalır”, - deyə Ə.Quliyev bildirib.

“Uşaqlar bir-biri ilə yaxın təmasda olanda virusu hava-damcı yolu ilə ötürə bilirlər. Bəzi hallarda gözlərdə konyuktivit, mədə-bağırsaqda narahatlıq da müşahidə olunur. Virusun müalicəsi simptomatikdir”, - deyə o əlavə edib.

