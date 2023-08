Argentinalı hücumçu Lionel Messi niyə “Paris Saint-Germain”dən “Inter Mayami”yə keçmək qərarına gəldiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda ESPN nəşri məlumat yayıb.

“Çox düşündük və ailəmlə birlikdə qərar verdik. Buraya həyatım boyu oynadığım futboldan həzz almağa davam etmək üçün gəldim. Mən buranı əsasən buna görə seçdim”, – Messi bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.