Süni intellekt "Chat GPT" İngiltərə Premyer Liqası tarixinin ən yaxşı 11 oyunçusunu təyin edib.

Metbuat.az bildirir ki, süni zəkaya görə PL tarixinin ən yaxşı heyəti belədir:

Qapıçı: Piter Şimexel

Müdafiəçilər: Qari Nevil, Vinsent Kompani, Con Terri, Eşli Koul.

Yarımmüdafiəçilər: Pol Skoulz, Stiven Cerrard, Frenk Lempard, Tyerri Anri

Hücumçular: Alan Şirer, Kriştiano Ronaldo.

