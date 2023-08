Ağsuda dağlıq ərazidə yanğın baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, yanğın hadisəsi Ağsu rayon Gürcüvan kənd ərazisində yüksək dağlıq ərazidə baş verib.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.