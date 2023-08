Yüksək təzyiqi dərmansız necə normal saxlamaq olar?

Hipertoniya ilə həyat tərzi bir insan üçün əsas əhəmiyyət kəsb edir. Əgər təqib etsəniz, dərmansız təzyiqi normal saxlamaq mümkündür.

Hipertoniyaya səbəb olan bir çox amillər pis vərdişlərlə əlaqələndirilir. İnsan özünə nə qədər çox diqqət yetirirsə, yüksək təzyiqin öhdəsindən gəlmək bir o qədər asan olur.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, bu həyat qaydaları qan təzyiqinizi nəzarət altında saxlamağa kömək edəcək.

Çəkinizə diqqət edin. Xüsusilə 30 ildən sonra optimal çəki saxlamaq vacibdir. Nəzarət olunan bədən çəkisi yüksək qan təzyiqi də daxil olmaqla bir çox xəstəliyin qarşısını almağa kömək edəcək.

Duzdan az istifadə edin. Duz istifadəsi təzyiqin artmasına səbəb olur. Bir vərdiş daha çox duzlu qida inkişaf etdirir, bu da yenə zərərlidir. Həm də işlənmiş qidalardan qaçın, çünki onlar daha çox duz ehtiva edir.

Siqaretdən və içkidən imtina edin. Bu pis vərdişlərdən qurtulun. Əks təqdirdə, belə bir həyat tərzi bədənə gözləniləndən daha çox zərər verəcəkdir.

Daha az qəhvə içmək. Kofein qəbulunu məhdudlaşdırın. Yaşıl çay içmək daha yaxşıdır, sağlamlığı artırır.

Meyvə və tərəvəz yeyin. Daha çox təzə meyvə və tərəvəz yeməyi vərdiş edin, onların tərkibində qan təzyiqini normallaşdıran maddələr var.

Həyəcanlanmayın. Stress və narahatlığı azaltmaq üçün yoga, nəfəs məşqləri kimi istirahət üsullarını öyrənin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.