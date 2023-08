Oğuzda birinci kurs tələbəsi 18 yaşlı qız qəfil ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Aydan Vidadi qızı Umarova yaşadığı evdə özünü pis hiss edib. O, Təcili Tibbi Yardım avtomobili ilə Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılarkən yolda keçinib.

Qeyd edək ki, Aydan Umarova Bakı Mühəndislik Universitetinin birinci kurs tələbəsi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.