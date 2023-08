Arda dünyanın ən bahalı gənc futbolçuları arasında - SİYAHI

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CİES) ən yüksək transfer dəyərinə malik 19 yaşa qədər futbolçuların siyahısını hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 9 futbolçunun yer aldığı siyahıda Türkiyə millisinin üzvü, bu yay "Fənərbaxça"dan "Real"a keçən Arda Güler də var.

Siyahı belədir:

1. Yussufa Mukoko - "Borussiya" (Dortmund) - 59,9 milyon avro (18 yaş)

2. Vitor Roke - "Atletiko Paranens" 53,5 milyon avro (18 yaş)

3. Riko Lüis - "Mançester Siti" - 45,1 milyon avro (18 yaş)

4. Evan Ferquson - "Brayton" - 44,9 milyon avro (18 yaş)

5. Endrik - "Palmeyras" - 28,1 milyon avro (17 yaş)

6. Fakundo Buonanotte - "Brayton" - 24,4 milyon avro (18 yaş)

7. Stefan Bayçetic - "Liverpul" - 24,4 milyon avro (18 yaş)

8. Uarren Zayre Emeri - PSJ - 20,8 milyon avro (17 yaş)

9. Arda Güler - "Real" - 20,15 milyon (18 yaş)

