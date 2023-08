Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya və Ukrayna liderlərini Türkiyədə bir araya gətirmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan özü açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə Ukraynada sülhün əldə olunması üçün fəaliyyətini davam etdirir.

“Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri zamanı onunla bu məsələ barədə müzakirə apardıq. Həmçinin NATO Liderlər Zirvəsindəki müzakirələrdə bu məsələ barədə fikir mübadiləsi apardıq" – Ərdoğan deyib.

