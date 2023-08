Müğənni Elnur Məmmədov plastik əməliyyat etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni başına tük əkdirib.

Sosial şəbəkədə övladıyla fotosunu paylaşan müğənninin artıq yeni saçlarının da çıxdığı diqqət çəkib.

