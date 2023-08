"Qızılqum"da batan bir ailənin 3 üzvü xilas edildi - VİDEO

Batma təhlükəsi ilə üzləşən üç nəfər xilas olunub.

Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti tərəfindən Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda “Qızılqum” çimərliyinin ərazisində üç nəfər vətəndaşın çimərkən batma təhlükəsi ilə üzləşdiyi müşahidə olunub.



Həyata keçirilən operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 1975-ci il təvəllüdlü Avtandil Yusif oğlu Camalov, 2004-cü il təvəllüdlü Tural Avtandil oğlu Camalov və 2006-cı il təvəllüdlü Vüsal Avtandil oğlu Camalov “Qızılqum” dalğıc-axtarış qrupunun xilasediciləri tərəfindən xilas edilərək həkim briqadasına təhvil veriliblər.

