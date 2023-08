"Əl-Nəsr" Ronaldonun istədiyi iki ulduzu alır - FOTO

“Əl-Nəssr” daha iki futbolçunu transfer etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Nəssr” Aymerik Laporte və Otavioya ilə razılıq əldə edib. İtalyan insayder Fabrizio Romanonun xəbərinə görə, ərəb klubu futbolçuların klubu olan “Mançester Siti” ilə də razılıq əldə edib.

“Əl-Nəssr” Aymerik Laporte və Otavioya üçün “Mançester Siti”yə 90 milyon avro ödəyəcək. Məlumata görə, Laportun “Əl Nəssr”dəki illik maaşı 25 milyon avro olacaq.

Xarici KİV-lər iddia edir ki, klub futbolçuların transferi zamanı Ronaldo ilə də müzakirə aparır.

(C)GettyImages



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.