Aparıcı Cavid Gül həmkarı Vüsalə Əlizadə ilə olan arxiv fotolarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, şəkillərin 2006-2007-ci illərdə "Yeni ulduz" şousu zamanı lentə alındığını vurğulayıb.

Cavid paylaşımında "Yeni ulduz"un guruıdayan vaxtları" şərhini yazıb.

Vüsalə isə fotosuna "Sən hələ mənim başımdakı "novostroyka"ya bax" reaksiyasını verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.