Türkiyənin tanınmış aktrisası Melisa Aslı Pamuk futbolçu Yusuf Yazıcı ilə sevgili olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pamuk sevgilisi ilə xaricdə tətildə çəkdirdiyi romantik fotolarını sosial media hesabında yayımlayıb. Qeyd edək ki, Yusuf Yazıcı Fransanın "Lill" klubunda forma geyinir. Melisa Aslı Pamuk bir sıra seriallarda çəkilib.

