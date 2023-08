"Əgər bilsəydim..." - Rasim Balayev qalmaqallı müsahibədən DANIŞDI

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti Rasim Balayev cinsi azlığın nümayəndəsi kimi tanınan ABŞ-da yaşayan jurnalist İsmayıl Cəlilova müsahibə verdiyi üçün tənqid olunmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az "Pravda.az"a istinadən bildirir ki, R.Balayev açıqlamasında onun İsmayıl Cəlilovun cinsi azlığın nümayəndəsi olduğunu bildiyi halda müsahibə verdiyini deyənlərə belə cavab verib:

“Qələt edirlər. İsmayıl Cəlilovun cinsi azlığın nümayəndəsi olduğunu bilsəydim, əlbəttə, ona müsahibə verməzdim. Mən elə adamlarla danışmazdım. Ümumiyyətlə, bu, bədbəxtlikdir. Nə bilim, vallah. Onlar mənim nəyimə lazımdır?”

Xatırladaq ki, ANS ÇM radiosunun əməkdaşı olmuş İ.Cəlilov Amerikaya mühacirət edib. O hətta cinsi azlığın nümayəndəsi kimi homoseksual tərəfdaşı ilə evlənib. İ.Cəlilovun müsahibədə Rasim Balayevə “mən də cinsi azlığam, amma özümü müsəlman sayıram, siz də məni müsəlman sayırsınızmı?” sualına R.Balayev “əgər siz geysinizsə, yox” deyib. O, İ.Cəlilovun “məni öz vətəndaşınız kimi görürsünüzmü?” sualına isə “eşitdim və təəccüb qaldım” cavabını verib.

