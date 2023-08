Türkiyənin Aydın vilayətinin Efeler rayonunda təlim təyyarəsinin qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə 2 nəfərin yaralanıb.

Onların vəziyyətlərinin yaxşı olduğu bildirlir.

