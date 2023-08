Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış türk jurnalist Fulya Öztürk Bakıdadır.

Metbuat.az bildirir ki, o, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin qəbulunda olub.

Jurnalist bununla bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib:

“Bakı, həftəsonu səfərimdən fotolar”.

